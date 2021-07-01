У США відреагували на появу Нью-Йорка в Україні
Джерело:Посольство США у Києві
Завдяки Верховній Раді на Донеччині з'явився свій, український Нью-Йорк. Таку назву тепер має селище міського типу Новгородське.
У США зраділи таким змінам та навіть привітали селище з "поверненням до історичної назви".
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Як зазначили у посольстві США у Києві, селище отримало своє "нове/старе" ім'я завдяки міжфракційному консенсусу у Верховній Раді.
Вітаємо жителів Нью-Йорка Донецької області з поверненням до історичної назви свого міста. Ще одна нагода відзначити наші тісні зв'язки,
– мовиться у повідомленні.
Зауважимо, раніше за перейменування селища міського типу проголосував 301 нардеп. Парламентарі ухвалили постанову без обговорення.
Що відомо про український Нью-Йорк?Селище розміщене за 42 кілометри від райцентру – міста Бахмут. У ньому проживає близько 12 тисяч мешканців. Селище входить до Торецької міської територіальної громади.
Історична назва
За даними "Вікіпедії", Нью-Йорк – це історична назва селища. У 1892 році на правому березі річки Кривий Торець заснували колонію Нью-Йорка. Селище міського типу існувало з такою назвою до 1951 року – поки президія Верховної Ради української РСР не видала указ про перейменування селища міського типу Нью-Йорк в Новгородське.