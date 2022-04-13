З Донбасу сьогодні відправляться три евакуаційні поїзди

13 квітня 2022 , 07:44
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Джерело:

телеграм Сергія Гайдая

Евакуація з Донеччини та Луганщини зараз відбувається у посиленому режимі. 13 квітня жителі цих областей теж мають можливість виїхати.

На сьогодні заплановано 3 евакуаційні потяги. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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З Донбасу відправляться три евакуаційні поїзди

Так, о 14:00 поїзд 5501 з Новозолотарівки, що на Луганщині, вирушить до Лозової.

З Покровську Донецької області можна буде дістатися до Чопа. Потяг 234/233 запланований о 16:30.

Ще один евакуаційний рейс 274/273 відправиться зі Слов'янська, що на Донеччині, о 17:00 до Львова.

Додаткові поїзди для евакуації 13 квітня

  • Івано-Франківськ – Харків о 06:00, а у зворотному напрямку об 11:30
  • Покровськ – Чоп о 16:30
  • Чоп – Дніпро о 23:30
  • Львів – Жмеринка о 15:00
  • Львів – Полтава о 22:00
  • Слов'янськ – Львів о 17:00
  • Новозолотарівка – Лозова о 14:00

Зверніть увагу – жителів Луганщини просять терміново виїжджати: дивіться відео

 

Автор: Марта Касіянчук