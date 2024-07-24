Імовірно, наступатимуть з 3 напрямків: яке місто прагнуть захопити росіяни на Донеччині

На Донеччині росіяни з трьох напрямків прагнуть рухатися у бік Костянтинівки: Нью-Йорк – Торецьк, Часів Яр та Покровськ. У такий спосіб ворог прагне захопити значний пласт української території, аби вирівняти лінію фронту.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко припустив у розмові з 24 Каналом, що це може бути оперативною метою противника. Реалізувати такий план навряд вдасться, але все покажуть бойові дії.

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Натепер, як зазначив Мусієнко, Донецька область залишається пріоритетним напрямком для росіян. Сили оборони роблять усе можливе, аби запобігти захопленню нових територій, і дуже добре обороняються.

Попри те, що ворог має певні успіхи на певних напрямках. Але інакше у цій ситуації оборонятися зараз просто неможливо. Потрібно більше ресурсів, сил та засобів,

– наголосив Олександр Мусієнко.

Росія пройшла пік наступальної активності. Втім, намагатиметься не зупинятися та за інерцією досягти якомога більше успіхів на Донеччині. Поки ця ділянка фронту для них виглядає як основний напрямок удару.

Актуальні новини про ситуацію на Донеччині

За повідомленням Генштабу, 23 липня на Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак. Майже 80 відсотків від усіх боєзіткнень він провів неподалік населених пунктів Північне та Залізне. Окрім того, противник штурмував у районах Нью-Йорка та Торецька. Активно бомбардував місто Торецьк.

Майже 80 відсотків від усіх боєзіткнень він провів неподалік населених пунктів Північне та Залізне. Окрім того, противник штурмував у районах Нью-Йорка та Торецька. Активно бомбардував місто Торецьк. На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 41 атаку в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Воздвиженка, Прогрес, Новоселівка Перша, Уманське та Яснобродівка. Тут загарбники намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій.

Портал DeepState повідомив, що російські загарбники у ході важких боїв захопили село Піщане Покровського району Донецької області. Воно розташоване майже за 10 кілометрів від Покровська. Зафіксовано просування ворога ще біля трьох населених пунктів регіону.