На Донеччині й Півдні росіяни вже готові до наступу

13 квітня 2022 , 19:23
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 13 квітня на Донеччині й Півдні російські окупанти вже готові до наступу. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на захопленні окремих кварталів Маріуполя.

Також росіяни продовжують завдавати авіаційних ударів. Дані оновили станом на 18:00.

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На Донецькому і Таврійському напрямках, за наявною інформацією, противник перебуває в готовності до наступальних дій,
– мовиться у повідомленні.

Російські окупанти намагаються проводити штурмові дії у районах:

  • Сєверодонецька;
  • Рубіжного;
  • Попасної.

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Автор: Мар'яна Бекало