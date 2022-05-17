На Донеччині прогриміли потужні вибухи: ймовірно, обстріляли завод під Бахмутом

У Соледарі, що на Донеччині, 17 травня прогримів потужний вибух. Над містом здійнялась величезна хмара диму.

ЗМІ повідомляють, що горить завод Knauf. Однак подробиці поки невідомі.

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Зауважимо, Knauf – це найбільший будівельний завод у регіоні. Там виробляють гіпсокартонні плити. У мережі показали відео пожежі.

Обстріли Донеччини

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив ситуацію на Донеччині станом на 17 травня. Росіяни не зупиняють масових обстрілів по всій лінії фронту від Вугледара до Бахмута. Ворожа авіація обстрілює об'єкти цивільної та військової інфраструктури.

Також окупанти вранці завдали авіаракетногоудару по Авдіївці. Пошкоджено 3 житлові будинки, інформації щодо постраждалих немає.

У Мар’їнській громаді внаслідок обстрілів знеструмлено Красногорівку. Тривають відновлювальні роботи.

Постійні обстріли чують в Очеретинській громаді. Поки що там не вдалося повністю відновити високовольтну лінію, яку пошкодили раніше.

У Бахмуті зранку теж обстрілювали. Пошкоджено школу №4 та декілька інфраструктурних об’єктів.

Інтенсивний вогонь на Торецькому напрямку не припиняється. Попри це, триває евакуація населення та ремонт електро- і газопостачання.

Росіяни вдарили і по Вугледару. Інформації про постраждалих та пошкодження наразі немає.

У Миколаївській громаді російські снаряди перебили лінію електропередач. Частина селища Райгородок залишилася без електрики, але спеціалісти вже виправляють ситуацію.

Росіяни готують наступ на Соледар

Напередодні у Генштабі ЗСУ повідомляли, що російські окупанти зосереджують основні зусилля на підготовці до наступальних дій у напрямах Сєвєродонецька, Соледара та Бахмута. Для цього росіяни поповнюють запасів та перегруповують підрозділи.

Президент Володимир Зеленський 17 травня відзначив, що Сєвєродонецьк та інші міста Донбасу все ще залишаються основною мішенню окупантів. Однак ЗСУ стримують постійні атаки на цих напрямках. Наприклад, 15 травня відбили 17 атак ворога. Українські захисники лише за добу знищили: 3 танки, 1 артилерійську систему, 6 одиниць бойової броньованої техніки та 1 автомобіль противника.

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