На Донеччині росіяни хочуть мобілізувати 60 – 70 тисяч людей, – Генштаб

Російські загарбники щодня втрачають своїх військових. Тож вони не полишають спроб відправити воювати українців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Як зазначають у Генеральному штабі ЗСУ, примусова мобілізація на окупованих територіях Донецької та Луганської областей триває.

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Окупанти примусово проводять мобілізацію на Донбасі

Уже відомо про те, що у Горлівці, що на Донеччині, щоденно проводять обходи приватного сектору, а також багатоквартирних кварталів. Мета загарбників проста – змусити якомога більше мирних мешканців іти воювати.

Ба більше, уже відоме завдання, яке поставило російське командування. Мовиться про те, що з території так званої "ДНР" мають мобілізувати 60 – 70 тисяч людей. Але ці показники вдалося виконати лише на 20%. Саме тому загарбники примусово мобілізовують тих, чиї населені пункти вони нещодавно окупували.

Зазначимо, що у південно-східних областях України діють 5 ворожих підрозділів. І вже відомо, що з 1 500 військових країни-агресорки вміють воювати лише 5 – 10%. Решта ж – потенційне гарматне м'ясо.

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