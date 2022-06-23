На Донеччині штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м кілька разів били по ворогу

Українська авіація продовжує завдавати ворогу неприємностей. За 22 червня також є здобутки.

Цього разу попрацювали наші Су-25 та Су-24м. Про їх роботу відзвітували Повітряні сили Збройних Сил України.

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Удар по ворогу

За інформацією наших військових, 22 червня на Донеччині ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м завдали декілька авіаударів по ворожих позиціях.

Завдяки цьому на східному напрямку українські герої нанесли вогневе ураження ротно-тактичній групі противника. Крім того, вдалось знищити один укріпрайон російських окупантів.

Варто зазначити, що за інформацією Генштабу, на 22 червня ЗСУ вже ліквідували 34 230 окупантів. При цьому військові попереджають, що підрахунок не є точним через активні бойові дії. Також вликі втрати ворог має у техніці.

Як ЗСУ нищать російських загарбників

Українські воїни не втомлюються ліквідовувати російських окупантів, які підло вдерлися на нашу землю. Кожен підрозділ хвалиться чудовою роботу по знищенню ворога. Наприклад, воїни 93 бригади Холодний Яр знищили одразу 11 одиниць ворожої техніки, серед якої були танки, БМП, бойові машини "Рись". Це все сталось на стратегічно важливому для нас напрямку – Ізюмському.

Підтверджують блискучу роботу ЗСУ по знищенню ворога й самі окупанти. Це чути з їхніх розмов із родичами, які перехоплює наша Служба безпеки України. В одній з останніх російський окупант казав, що підрозділи західного воєнного округу Росії були вщент розбиті ЗСУ. За його словами, вціліли лише ті, хто відмовився наступати на Україну. Саме ці підрозділи вважали "елітою" збройних сил противника – її готували для протистояння з НАТО. Натомість в Україні їх знищили та розбили, як і всі плани росіян.

Великі втрати росіян підтверджують не тільки українці, але й розвідка Великої Британії. Там помічали, що від кінця березня Росія замовчує свої втрати на війні проти України. Натомість бойовики донецької квазіреспубліки уже повідомляли про кілька тисяч своїх ліквідованих. Таким чином загальні втрати бойовиків Донеччини – це понад 10 тисяч бійців. Мовиться про 8 897 поранених, а також 2 128 "двохсотих". У розвідці також розповідали, що останні дані про втрати Росії у війні проти України озвучували ще 25 березня.

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