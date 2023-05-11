"Паніки немає": на Донеччині помітили кілометрові черги авто з втікачами
Джерело:Петро Андрющенко
Збройні Сили України активно готуються до початку контрнаступу. Тому колаборанти та зрадники вже почали тікати з окупованої Донеччини.
На сьогодні на кордонах помічені кілометрові черги втікачів. Зазначається, що виїхати намагаються не лише з окупованої Донеччини, а й з інших захоплених регіонів.
Важливо Окупанти тікають зі Скадовська, згортають так звані "адміністрації", – Генштаб
З Донеччини тікають зрадники
Як розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, 11 травня можна було побачити десятикілометрову чергу бажаючих втекти з окупованої Донеччини – і не тільки.
Велику чергу зафіксували на українсько-російському кордоні біля Новоазовська.
Нічого особливого. Паніки немає,
– іронічно висловився Андрющенко.
Кілометрова черга біля Новоазовська / фото Петро Андрющенко
Росіяни збирають речі та тікають з окупованих територій
- Нещодавно у Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що у Скадовську окупанти згортають діяльність так званих "районної та міської адміністрацій". Загарбники тікають з окупованого міста.
- За словами мера Мелітополя Івана Федорова, у місті "комп'ютери і сервери окупаційного паспортного столу взяли безстрокову відпустку". Таким чином, він зазначив, що ворог їх просто вивозить. Водночас робить це у поспіху. Техніку везуть до Росії, а документи, які залишилися, спалюють.
- На тимчасово окупованих Росією територіях ворог у паніці закликає населення "евакуюватися". За словами Наталі Гуменюк, загарбники використовуватимуть цивільне населення як "живий щит".
- До речі, Іван Федоров також повідомляв, що окупанти терміново організовують "евакуацію" з Токмака, Пологів та Молочанська до Бердянська.
- Окрім цього, у тимчасово окупованому Генічеську загарбники, ймовірно, планують зробити "жест доброї волі". Там окупанти розвісили оголошення з пам’яткою дій у випадку евакуації.