На Донеччину окупанти передислокують озброєння 60-ї окремої мотострілецької бригади, – Генштаб

Окупанти продовжують підкріплювати своїх військових. Так, на Донеччину у другій половині квітня передислокують озброєння 60-ї окремої мотострілецької бригади.

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, російські загарбники продовжують підсилювати свої позиції на Сході. Так, на Донеччину відправлять техніку 60-ї мотострілецької бригади, яка зараз дислокується у Монастирищі, що на Черкащині.

Читайте також Знищені вертольоти ворога, розташування росіян на східному кордоні: основне за 47 день війни

Окупанти підсилюють позиції на Сході

Російські загарбники перекинуть озброєння та військову техніку на Донеччину. Її передислокують з Монастирища, пункту дислокації 60-ї окремої мотострілецької бригади 5-ї загальновійськової армії Східного округу. За даними Генштабу, відбудеться це у другій половині квітня.

Крім того, окупанти продовжують поповнювати втрати серед особового складу. Так, з Забайкальського краю відправлять військових до 36-ї окремої мотострілецької бригади. Вони замінять тих орків, які стали "двохсотими" або "трьохсотими".

До теми – Жданов назвав найнебезпечніший напрямок в Україні – дивіться відео: