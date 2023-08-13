Донечці не було й місяця: Росія вбила сім'ю на Херсонщині, 12-річний син помер у лікарні

13 серпня 2023, 13:07
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Джерело:

Ігор Клименко

Росія обстріляла село Широка Балка, що у Станіславській громаді Херсонської області. Окупанти з артилерії вбили сім'ю.

Витягнути з-під завалів живим вдалось тільки 12-річного хлопчика. На жаль, Кремль вбив сімейну пару та їхню маленьку донечку.

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Що відомо про жахливу трагедію на Херсонщині 

Очільник Міністерства внутрішніх справ розповів, що в Широкій Балці внаслідок ворожого артилерійського обстрілу загинув місцевий мешканець і сім'я – чоловік, дружина та їхня донечка, яка народилась тільки 23 дні тому.

12-річного сина госпіталізували у тяжкому стані. Стан дитини критичний,
– пояснив Клименко. 

На жаль, вже о 13:04 Херсонська обласна прокуратура повідомила, що 12-річний хлопчик помер у лікарні. 

"Ворожий снаряд забрав життя двох дітей та їх батьків. Внаслідок російських обстрілів станом на 13:00 загинуло сім цивільних осіб", – уточнили в прокуратурі. 

Росія вбила сім'ю у Херсонській області / Фото Ігоря Клименка та Херсонської прокуратури

(Зверніть увагу! Не радимо дивитись фото чутливим людям) 

Ігор Клименко заявив, що ще 12 прильотів було в Станіславові. Там загинули двоє чоловіків та поранена одна жінка (їй надають медичну допомогу).

"Терористи добровільно ніколи не припинять вбивати мирних людей. Терористів потрібно зупинити. Силою. Іншого вони не розуміють", – заявив міністр.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним загиблих.

Сім'ю вбив один снаряд

Херсонська обласна прокуратура заявила, що почала досудові розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. 

За даними слідства, 13 серпня близько 10:00 російські військові здійснили масивний обстріл населених пунктів Станіславської громади області. Унаслідок влучення ворожих снарядів у приватні будинки загинуло шестеро цивільних осіб,
– заявили в прокуратурі.  

На жаль, один ворожий снаряд забрав життя трьох членів однієї родини: подружжя та їхньої місячної донечки. У важкому стані з-під завалів дістали ще одного хлопчика. Він в лікарні.

Окрім того, там спалахнули щонайменше чотири приватних будинки, ворог обстріляв також населені пункти Херсонського та Бериславського районів. Там 5 поранених, проте дані уточнюються. 

Росія вбиває українських дітей

  • Ювенальні прокурори повідомили, що станом на ранок 13 серпня 2023 року з початку повномасштабного вторгнення Росія забрала життя 500 дітей, ще понад 1 097 – зазнали поранень різного ступеня тяжкості.
  • Найбільше дітей постраждали у Донецькій області – 485. Далі у Харківській – 298, Київській – 129, Херсонській  – 118, Запорізькій – 99, Миколаївській – 97, Дніпропетровській – 94, Чернігівській – 71, Луганській – 67.
  • Однак прокурори пояснили, що, на жаль, дані не остаточні. Адже вони далі працюють, щоб встановити кількість загиблих та поранених в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.

Автор: Діана Квасневська