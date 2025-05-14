На тлі підготовки до літньої кампанії: росіяни мають серйозні проблеми не лише з солдатами

Росіяни, попри розмови про перемир'я, продовжують активні дії на фронті. Також ворог не залишив планів організувати новий наступ влітку.

Генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж зауважив у розмові з 24 Каналом, що Владімір Путін намагається тиснути по восьми стратегічним напрямкам. Мета росіян – завоювати нові території та вийти переможцем на переговорний процес.

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Не хочуть йти в атаку

Маломуж підкреслив, що Путін хотів би декларувати про свої "досягнення" на переговорних майданчиках. Однак сьогодні Росія не має тактичних і тим більше стратегічних успіхів.

Росіяни просувалися біля Покровська, де знищені два населених пункти. Проте це "сіра зона" і там вони перебувають у "вогневих мішках", де українські сили обстрілюють їх,

– сказав він.

Також Сили оборони України просунулися в Торецькому, і росіяни також. Йдеться, за словами генерала армії, про десятки сотень метрів – про окремі будинки, вулиці або сектори.

По інших напрямках у ворога немає просування. Ба більше, як зазначив Маломуж, ЗСУ контратакують або знищують великі сили противника

Путін не має ані людського, ані вогневого потенціалу для проведення наступальних операцій, а тим більше для проривів, як він планував сунутись на всю Донецьку область,

– наголосив ексголова Служби зовнішньої розвідки.

Росіяни розглядають ще два сектори для тактичного формату наступу – це Краматорськ, Часів Яр і центр Торецька.

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"Водночас спроби ворога рухатися на захід, у бік Дніпропетровщини, були зупинені українськими силами. Тому йому не вдалося звітувати про контроль над ще однією областю України", – пояснив він.

В Сумській області спроби росіян окремими групами заходити на українську територію не приносять результату, тому що їхні групи ліквідовуються. Окупанти також намагалися посилити позиції на Лиманському напрямку, але українські захисники там міцно тримають фронт.

В південних секторах низка російських підрозділів навіть не хочуть йти в атаку. Це зрозуміло, тому що поширюється думка про майбутнє перемир'я, і вони вже не хочуть помирати. Це вже проблема для російського командування,

– відзначив Микола Маломуж.

Тому Росія, на думку генерала армії, в перспективі планує наступ на літо. Путін формує позицію і розраховує на те, що якийсь формат спрацює. Можливо буде припинення вогню на певний період, але з відповідними порушеннями та провокаціями. І в цей час Росія буде накопичувати резерви для нових наступів. Україні ж дуже важливо не дати ворогу це зробити.

Зазначимо, що за словами військового експерта Романа Світана, Росії потрібно розширити сухопутний коридор в окупований Крим. Для цього росіянами необхідно захопити всю Запорізьку область. Саме це стане метою літньої наступальної компанії окупантів.