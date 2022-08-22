Купа 200-х і 300-х: на околицях Донецька палає база найманців, які воювали на Луганщині

На околиці Донецька ще рано-вранці 22 серпня під'їхала "бавовна". Згодом з'ясувалося, що палає ворожа база. Крім того, є ліквідовані окупанти.

Деталі "бавовни" у Донецьку

На цей раз запалала база батальйону "п'ятнашка". Це угруповання російських найманців, які з 2014 року воювали на Луганщині.

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За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, на базі найманців хтось "необережно покурив". Через це батальйон зазнав серйозних втрат в живій силі й техніці.

Саме зараз на околицях Донецька знову чи то хтось курив необережно, чи то "каміння з неба". Палає база славнозвісної "п'ятнашки", інтернаціональна банда, яка воювала на Луганщині. Купа 200-х та 300-х, знищена модна техніка. Далі буде,

– заінтригував Гайдай.

Зауважимо, вибухи пролунали близько 4 години ранку. Вони були такі гучні, що розбудили половину населення Донецька. Місцеві мешканці повідомили про детонацію снарядів, які розліталися у різні сторони.

Що відомо про батальйон "п'ятнашка"

Це незаконне збройне формування, яке складається переважно з абхазів. Його створили у 2014 році для участі у війні на Сході України. Формування входить до складу 100-ї мотострілецької бригади збройних сил росії.

Спочатку завданням бойовиків була охорона блокпосту на вулиці Стратонавтів поблизу Донецького аеропорту. У червні 2015 року найманці брали участь у спробі захоплення Мар'їнки. Українські військові відбили атаку бойовиків.

У травні 2018 року під час боїв в Авдіївській промзоні ліквідували командира батальйону – олега мамієва на прізвисько "мамай".

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Останні новини про вибухи на окупованих територіях

Ввечері 21 серпня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що в місті пролунали потужні вибухи. Він анонсував "гарячу ніч" для окупантів. російські пропагандисти не забарилися й заявили, що в Мелітополі нібито спрацювала система ППО.

Неспокійно було й в окупованому Криму. У Севастополі ввечері оголосили повітряну тривогу. Перед тим ЗМІ повідомили про "приліт" в районі Нахімовського училища, а згодом, традиційно, спихнули все на ППО.

За якийсь час "ППО спрацювала" і в районі мису Херсонес.

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