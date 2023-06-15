В окупований Донецьк завітала "бавовна", спалахнула пожежа: "гарячі" відео

Зранку 15 червня у тимчасово окупованому Донецьку прогриміли вибухи. У Ленінському районі міста помітили дим, що міг виникнути внаслідок пожежі.

Фото з місця події вже почали публікувати місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал.

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Однак, що саме "забавовнилось" наразі не відомо. На оприлюднених кадрах помітний лише густий клуб диму, що здіймається в небо. Інформації про постраждалих наразі немає.

Наслідки вибуху у Донецьку: дивіться відео

Дим у Донецьку: дивіться відео

Раніше військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан спрогнозував, що після окупованого Луганська "бавовна" завітає і у Донецьк. За його словами, після того, як в Україні з’явились РСЗВ HIMARS з ракетами, які здатні бити на 50 – 70 кілометрів, окупанти перетягнули свої бази в Луганськ та Донецьк, де розташовано багато великих промислових підприємств.

Він додав, що українська розвідка знаходить ці об'єкти, визначає окремі цехи, де може ремонтуватись російська техніка, або знаходяться боєприпаси, після чого ставлять геомітки, на які націлюються ракети. Зараз такі геомітки ставлять у Донецьку біля великих військових об'єктів. Цей процес вже почався.

Додамо, що востаннє вибухи у Донецьку лунали не так давно – 8 червня. Тоді чули принаймні кілька гучних вибухів. У Луганську зник мобільний зв'язок, очевидно, – приліт, а у Донецьку – спрацювало вороже ППО.