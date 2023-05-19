В окупованому Донецьку – гаряча ніч: у місті пролунала серія потужних вибухів
У тимчасово окупованому Донецьку вночі 19 травня пролунали потужні вибухи. Зокрема, їх чули у Ворошилівському районі міста.
Російські терористи вже встигли звинуватити у вибухах Збройні Сили України. Відповідні відео з місця події оприлюднили місцеві телеграм-канали, інформує 24 Канал.
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У Донецьку пролунали потужні вибухи
Жителі Донецька показали відео, на яких чутні численні вибухи. За попередньою інформацією, вони пролунали у Ворошилівському районі тимчасово окупованого міста – це неподалік від стадіону "Донбас-Арена".
Російські пропагандисти вже заявили, що ЗСУ нібито "відкрили вогонь" по центру Донецька з РСЗВ "Град", випустивши 8 ракет.
ЗСУ відкрили вогонь о 1:10 з позицій у Нетайлові. Під ударом опинився центральний район Донецька – Ворошиловський,
– набрехали росіяни.
Вибухи у тимчасово окупованому Донецьку: дивіться відео
Часті вибухи на Донеччині: що відомо
- У тимчасово окупованій Ясинуватій на Донеччині вранці 14 травня пролунав вибух. Опісля над містом здійнявся дим. Пропагандистські ЗМІ заявляли, що у місті нібито "приліт". Ну і не минулося без звинувачень. Окупанти традиційно поширюють байки про нібито "обстріл" українськими військовими.
- 13 травня у тимчасово окупованому Маріуполі також чули щонайменше два потужних вибухи. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко. Цікаво, що згодом у Маріуполі навіть завили сирени.
- Також нещодавно у тимчасово окупованому селищі Моспіне, що на Донеччині, пролунали вибухи. Після цього там спалахнула сильна пожежа.
- За попередніми даними, спалахнув склад з боєприпасами російських терористів. Однак що саме сталося у селищі – поки невідомо.