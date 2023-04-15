Відмовились воювати проти України: окупанти розстріляли в Донецьку двох азербайджанців

В окупованому Донецьку російські окупанти розстріляли двох азербайджанців, які відмовлялися воювати на боці Росії.

Про це повідомив журналіст Baku TV Мубаріз Асланов, який перебуває в Україні. Окупанти намагались мобілізувати громадян Азербайджану – Шаміля Гасанова та Теймура Джумиєва.

Дивіться також Удар по Слов'янську на Страсну п'ятницю: що відомо про загиблих і постраждалих

Сепаратистський режим хотів залучити до мобілізації і азербайджанців. Внаслідок Шаміль Гасанов та Теймур Джумиєв, які не бажали йти на війну, були розстріляні,

– заявив Асланов.

Яка ситуація на Донеччині

Російські військові 14 квітня завдали ударів по житлових будинках у Слов'янську. Внаслідок ворожого обстрілу є загинуло 8 людей та 21 людина отримала поранення.

Одночасно зі Слов'янськом росіяни вдарили по Краматорську та Костянтинівці.

Ворог не полишає намірів вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. За даними Генштабу, росіяни продовжують наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За минулу добу захисники відбили 56 атак ворога на цих напрямках.