Ходили на роботу лише 3 місяці: ДБР викрило двох жінок, які незаконно отримували бойові виплати

Правоохоронці викрили схему незаконного отримання бойових виплат. У справі виявилась замішана ціла сім'я.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру донці та дружині посадовця військової частини. Вони незаконно одержували бойові доплати.

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Ходили на роботу лише 3 місяці

Жінки служили в одній з військових частин Рівненської області на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Одна з них зайняла посаду заступниці командира роти з морально-психологічного забезпечення, а її донька – оперативного чергового відділення підготовки даних штабу.

Проте на роботу жінки виходили лише перші 3 місяці служби. Влітку 2022 року вони перестали з’являтися на роботі, але продовжили отримувати гроші.

Отримали майже 2 мільйони гривень

У документах мовилося, що молодша жінка несла службу на україно-білоруському кордоні. За це вона отримувала близько 50 тисяч гривень доплати. Її мати нібито перебувала на Сході, і її виплата становила – 120 тисяч гривень на місяць. До викриття правоохоронцями загалом жінки незаконно отримали майже 2 мільйони гривень.

Водночас жінки не соромлячись продовжували публічне життя у місті. Зокрема, вони відвідували фітнес та СПА центри, де їх неодноразово помічали знайомі, які знали, що ті мають перебувати на службі.

Річ у тому, що у цій військовій частині посаду заступника командира займає батько чергової та колишній чоловік заступниці командира роти. За інформацією правоохоронців, експодружжя продовжує проживати разом, а розлучення було оформлено фіктивно з метою просування по службі та уникнення конфлікту інтересів.

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