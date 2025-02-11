Посольство України у США співпрацює з донькою Келлога Меган Моббз
- Посол України у США подякувала Меган Моббз за її внесок у допомогу Україні через Weatherman Foundation.
- Weatherman Foundation забезпечує гуманітарну підтримку в Україні і допомагає евакуювати поранених американських добровольців.
- Меган Моббз є донькою спецпредставника президента США з питань України та Росії, і її діяльність високо оцінена українськими дипломатами.
- Фонд Weatherman працює в Україні з початку повномасштабного вторгнення, підтримуючи понад 70 організацій.
Посол України у США Оксана Маркарова висловила подяку Меган Моббз, президентці Weatherman Foundation, за її внесок у допомогу Україні. Вона є донькою спецпредставника президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога.
Weatherman Foundation працює в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Оксану Макарову у Facebook.
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Що зазначила Макарова про Меган Моббз
Як зазначається, Меган Моббз є донькою Кіта Келлога, спецпредставника президента США Дональда Трампа з питань України та Росії.
Посол підкреслила значущість діяльності Моббз, яка "робить неймовірну роботу по допомозі і з якою разом з генерал-майором Борисом Кременецьким є в постійному контакті з родинами полеглих американських героїв, які добровільно захищали свободу в Україні".
Маркарова також згадала подію, що відбулася у серпні в Ukraine House у Вашингтоні, де українські дипломати вручили нагороди родинам полеглих добровольців.
Діяльність Weatherman Foundation в Україні
Як повідомила The Washington Post у статті від 10 лютого, Weatherman Foundation працює в Україні з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.
Фонд керує логістичним центром на румунсько-українському кордоні та забезпечує постачання гуманітарної допомоги понад 70 організаціям в Україні, зокрема медичним установам.
Окрім гуманітарної підтримки, Weatherman Foundation допомагає евакуювати американських добровольців, які отримали поранення в Україні, до медичного центру Ландштуль у Німеччині. Також фонд займається репатріацією тіл загиблих американських добровольців.
Видання підкреслило, що Меган Моббз залишається надійним союзником України.
Келлог – не голуб Росії, і його нащадки також. Дочка Келлога Меган Моббз, президентка Weatherman Foundation і випускник West Point. В українців не може бути кращого друга, ніж Моббз,
– зазначили у The Washington Post.