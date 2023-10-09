Донька ексрадника голови МВС Зоряна Шкіряка служить солдатом ЦАХАЛ
Джерело:Зорян Шкіряк
Молодша донька ексрадника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка служить в Армії оборони Ізраїлю. Дівчину звати Христина.
Шкіряк оприлюднив фото своєї доньки у військовій формі. Колишній посадовець також висловив підтримку жителям Ізраїлю.
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Донька Шкіряка – солдат ЦАХАЛ
Зорян Шкіряк розповів, що його молодша донька Христина наразі служить в Армії оборони Ізраїлю, а тобто – є солдатом ЦАХАЛ. Дівчина відбиває збройну агресію терористів ХАМАС.
Донька Шкіряка служить в Ізраїлі / фото Зоряна Шкіряка
Моя найдорожча і найрідніша молодша донечка Христя. Сьогодні вона солдат ЦАХАЛ – Арміі Оборони Ізраїлю. Безмежно люблю і сумую, молюся і дуже пишаюся. Несамовито підтримую усім серцем і цілковито солідарний з мужнім народом Ізраїлю в жорстокій боротьбі проти планетарного зла – кремлівсько-іранської терористичної клоаки. Зло буде покараним і знищеним. Ми разом, все буде перемога,
– зауважив експосадовець.
Донька Шкіряка стала солдатом ЦАХАЛ / фото Зоряна Шкіряка
Війна між ХАМАС та Ізраїлем: останні новини
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- Міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант віддав новий наказ стосовно Сектору Гази. Тепер палестинський ексклав опиниться у "повній блокаді".
- Також 9 жовтня в Ізраїлі стався новий обстріл. Місцеві мешканці чули вибухи в Єрусалимі, а також Тель-Авіві. Сирени лунали в Єрусалимі, Мевасерет, Ціоні, Рішон ле-Ціоні. Також писали, що працює "Залізний купол".