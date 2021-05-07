Донька одіозної судді підтримала Басту, назвала українців "бидлом", а Крим – "прос*аним", – ЗМІ

Одна шанувальниця Басти публічно заступилася за співака, засумнівалася, у тому, чий Крим і назвала українців "бидлом". У соцмережах повідомляють: ця дівчина – донька судді Печерського райсуду Києва Крістіни Константінової і ДБР-івця Анатолія Тарасюка.
Дівчину звуть Настя і вона є донькою судді Крісітіни Константінової. Таку інформацію опублікував експерт з питань реформи судів та голова правління фундації DEJURE Михайло Жернаков.
Нагадаємо Охоронці Басти накинулися на киянина, який спитав співака про Крим
"Українське бидло накинулося на артиста"
Дівчина опублікувала у своїх соцмережах сторіз з обуреннями. Розповідає: йде на пляж і хоче обговорити "новинні події". Вона розповідає: Баста – її улюблений російський виконавець, на якого накинулися. За словами дівчини, він – артист і приїхав відпочити. Щодо його поїздок у Крим, Настя розповідає – це нічого не означає.
Не дають відпочити в закладі людині. Якесь наше бидло українське. Угаманітєсь! Він артист!
Те, що він виступав в Криму, нічого не значить! Він вже не наш, змиріться з цим бл*ть. Про*бали! – висловилася Настя.
Що дівчина говорить про Крим, Басу і "українське бидло": дивіться відео
Попереджаємо! На відео присутня ненормативна лексика 18+
Щодо українських виконавців Настя зазначила: не може їх слухати і в неї в'януть вуха. Нормальних артистів в Україні – немає .
Кого нам слухати? Наше українське л*йно?
Я не вивожу! В мене вуха в'януть від цього л*йна! Альону Альону цю конч*ну, чи кого слухати?
– заявила дівчина.
Що відомо про Настю і її батьків
За інформацією Жернакова, дівчина – студента КНУ імені Шевченка і навчається на юрфаці. Відтак, може поповнити ряди суддів та юристів.
Мати дівчини – суддя Печерського райсуду, зазначає Жернаков. Саме вона нещодавно займалася справами активістів із протесту під Офісом Президента Сергія Філімонова і Романа Ратушного. Їх вона незаконно, як зазначає юрист, відправила під домашній арешт. У минулому ж суддя дозволяла обшуки в Автомайдану.
Активіст Сергій Стерненко додає: Настя не лише донька судді, а й працівника ДБР, який розслідує справи Майдану. Як повідомив у своєму відео Стерненко, батько дівчини – колишній офіцер СБУ Анатолій Тарасюк.
Скандал з Бастою: головне
- У вересні 2017 року СБУ заборонила реперу Басті (він же Ноггано, N1NT3ND0, а насправді – Василь Вакуленко) в'їзд на територію України. Він незаконно відвідував окупований Крим з концертами.
- У вересні 2020 року Басту офіційно виключили з переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, оскільки 3 роки минули.
- Відтак, у травні він приїхав до Києва. А вже на 25 та 26 червня в клубі Stereo Plazа у нього заплановані концерти.
- Коли активісти дізналися, що Баста приїхав у Київ, то захотіли з ним зустрітися, щоб нагадати про окупований Крим та війну з Росією.
- Втім, від запитань він тікав, а його охорона навіть дозволила собі накинутися на двох чоловіків.