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Донька Алека Болдуіна оголила груди в Instagram: провокативний кадр 18+

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Айрленд Болдвін
Айрленд Болдвін / Instagram / @irelandbasingerbaldwin

Американська модель Айрленд Болдуін оприлюднила нове фото в мережі, на якому відверто показала свої пружні груди. Червона over-size куртка вдало виділила її принади та потішила шанувальників.

22-річна зірка похизувалась в Instagram провокативним кадром, на якому сидить в чорних лосинах та червоній куртці, впевнено демонструючи свої груди. Інтимні місця модель вирішила приховати, але фанати й так мають можливість споглядати на еротичний кадр без зайвих труднощів.

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Пейзажі на фоні Айрленд відредаговані за допомогою фоторедактора її знайомою художницею Кларою Люсі. Там можна побачити і юного хлопця, і широке ліжко, і пустельні краєвиди, і серферів, які ловлять хвилі, але що саме намагалась розповісти дівчина цим фото – так і не зрозуміло.


Айрленд Болдуін

Пікантне фото прокоментував навіть зірковий батько Айрленд – Алек Бодуін. "Ой, вей", – кумедно відреагував стурбований татусь.

Теги: LifeStyle Еротика Мода
Джерело: 24 Канал
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