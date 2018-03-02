Донька Добкіна похизувалася відвертими фото з відпочинку у Трускавці (18+)

Донька народного депутата з колишньої "Партії регіонів" Михайла Добкіна на відпочинок відправилась у Трускавець, звідки викладає фото у своєму Instagram.

24-літня донька "опоблоківця" зупинилася в одному з найбільш розкішних готелів Трускавця. В перший день весни – 1 березня, вона вирішила викласти свої фото з відпочинку. На них дівчина позує в одному лише купальнику на фоні снігу.

С первым днём весны Публикация от Алла Михайловна (@alladobkina007) Мар 1, 2018 в 2:20 PST

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Варто відзначити, що нудьгувати там не доводиться, тому що виходячи з фото з соцмережах, тільки день тому для відпочиваючих влаштували шикарний концерт з багатьма українськими зірками.