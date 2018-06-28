Донька Майкла Джексона щемливо попрощалася з дідусем

У віці 89 років помер музичний менеджер Джозеф Джексон – батько легендарного поп-виконавця Майкла Джексона. Він пішов з життя 27 червня.

Раніше його госпіталізували з четвертою стадією раку і лікарі робили невтішні прогнози. Джозеф Джексон помер в оточенні дружини, дітей і онуків, серед яких була і Періс, донька Майкла Джексона.

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Дівчина написала чуттєвий пост про прощання з дідусем.

"Провести останні кілька хвилин з тобою було усім для мене. Перш ніж ти пішов, я встигла сказати тобі все, що хотіла. Це справжнє благословення. Всі, хто прийшов провідати тебе, прийшли з любов'ю, повагою і величезною гордістю. Гордістю за тебе, гордістю за те, що ми були твоїми дітьми, онуками і правнуками, гордістю за те, що ми володіємо твоєю силою і входимо у династію, яку ти створював все своє життя, і гордістю за те, що ми Джексони. Ти перший справжній Джексон. Легенда, яка почала нашу історію", – написала Періс.

Хто такий Джо Джексон?Американський музичний менеджер, найбільш відомий як патріарх музичної родини Джексонів, і, зокрема, батько короля поп-музики Майкла Джексона. На початку 1960-х він створив музичну групу Jackson 5.