Донька Вілла Сміта зізналась про спроби суїциду, коли їй було 10 років

17-річна донька голлівудського актора Вілла Сміта, Віллоу Сміт, розповіла, що хотіла покінчити життя самогубством у свої 10 років через невизначеність свого майбутнього.

Більше того, юна дівчина наважилась про це розповісти у новому ток-шоу "Red Table Talk" ("Розмови за червоним столом"), де ведучою була її матір Джада Пінкетт-Сміт.

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За словами Віллоу, це сталося після успішного релізу кліпу на пісню "Whip My Hair", який відбувся у 2010 році. Тоді ж після грандіозного успіху вона почала переживати, чи зможе вона займатись чимось іншим, якщо відмовиться співати. Ці думки не давали їй спокою, тому вона не знала, що робити далі зі своїм майбутнім.



Віллоу і матір Джада Сміти

Всі хотіли, щоб після завершення туру, я дописала свій альбом. Я подумала, що не збираюся цього робити. Після того, як все заспокоїлося, настало затишшя, і мені стало страшно. Я думала, що не зможу займатися нічим, окрім музики, а співати я не хотіла. Я слухала багато сумної музики, це було безумство, і я різала собі вени,

– поділилась Віллоу.

Її матір Джада була просто шокована зізнанням рідної доньки і могла тільки запитати у своєї дочки, коли це сталося. Вона також додала, що не бачила, як Віллоу робила це.

Віллоу Сміт – Whip My Hair: дивитись відео онлайн