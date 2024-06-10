Доньки Путіна повернулися: навіщо очільник Кремля показав їх публіці

Російський диктатор Владімір Путін більше не приховує своїх доньок. Марія Воронцова та Єкатеріна Тіхонова з’явилися на широкий загал на міжнародному економічному форумі 8 червня в Петербурзі. Такий публічний вихід може сигналізувати як мінімум про два варіанти, для чого це робиться.

Існує ймовірність, що очільник Кремля таким чином готує правонаступниць або ж укріплює в очах росіян образ президента "з традиційними сімейними цінностями". Таку думку висловив 24 Каналу директор аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков, зауваживши, що жарти про Північну Корею можуть стати цілком реальними для Росії в майбутньому.

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"Він багато вибирав, називали і Патрушева, і Собяніна, хто там тільки не мав бути його правонаступником. Сьогодні в російській системі багато різних чисток, можливо, Путін втомився шукати варіанти поміж наближених, але не родичів і от перейшов до нової стратегії. Зрозуміти, що це і для чого, ми зможемо в проєкті року, або ж двох-трьох, коли буде більше демонстрацій цих дочок та їхніх медійних проявів", – зауважив Бронжуков.

На що вказує поява доньок Путіна

Це психологічна проблема Путіна приховувати свою сім’ю, не називати імен своїх дочок. Однак цілком можливо, що різко змінити поведінку щодо болючої теми диктатора країни-агресорки змусило бажання укріпити свій образ серед російського суспільства. Артем Бронжуков озвучив, що в Кремлі постійно проводять зрізи настроїв росіян, соціологічні опитування, аби зрозуміти, яким Путіна хочуть бачити виборці.

Очевидно, те, що він ховав свою сім’ю багато років, викликало певні непорозуміння і несприйняття з боку російського патріархального суспільства, яке хотіло бачити свого диктатора поряд з родичами, дружиною, наче в нього все, як у всіх,

– припустив директор аналітичного центру "Політика".

Чи впливає на політситуацію поява дочок Путіна

Аналітик вважає, що на політичну ситуацію в Росії публічна поява дочок Путіна не має суттєвого впливу. А от рішення, які російський диктатор ухвалює щодо кадрових змін в російському уряді та Міноборони – навпаки.

"Цікавий момент, Путін жодного з чиновників, які "зігують" і кричать про "сво", героїв Донбасу, не наблизив, а дуже часто вони навіть підпадають під чистки і їх відправляють губернаторами, як от Алтайського краю, найбіднішого у Росії. Путін таких пропагандистів вважає інтелектуально обмеженими, окрім медійних майданчиків їм реальної влади не дають", – підсумував Бронжуков.

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