Don't panic, – глава Чернігівської ОВА про зраду у мережі та заклики "терміново виїжджати"
Джерело:телеграм В'ячеслава Чауса
Російські окупанти продовжують намагатися посіяти паніку серед українців. Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус розповів, які фейки поширюють вороги та як на них реагувати.
Чаус зауважив, що окупанти проводять інформаційно-психологічні операції (ІПСО). Війська ворога активно працюють у соцмережах, аби українці панікували та втрачали бойовий дух.
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Окупанти хочуть, щоб українці вірили у їхні маніпуляції
За словами голови ОВА, перша маніпуляція, яку вороги розганяють у соцмережах, – це те, що з Чернігова буде неможливо виїхати.
Вже тиждень чую: "завтра закриють Чернігів на в'їзд/виїзд". Якщо буде така необхідність, то закриємо. Але всі про це дізнаються заздалегідь і з офіційних джерел. Поки такої необхідності я не бачу. Don't panic,
– зауважив Чаус.
Друга маніпуляція походить з першої – окупанти поширюють інформацію про те, що буцімто скоро буде наступ, тож усім потрібно втікати.
"Кілька днів лунає: "скоро наступ, терміново тікайте, перевірена інформація, всі силовики вже виїхали з міста" і так далі. Ніхто нікуди не виїхав. Не дочекаються. А якщо наступ і буде (ну, хто зна, що в того хворого уральського карлика в голові) – ми гідно зустрінемо ворога, у нас багато подарунків. Ми ж українці, вчимось дуже швидко. Навчились. Don't panic", – зазначив очільник області.
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Гуманітарну допомогу не розграбовують
Окрім цього, вороги хочуть, аби українці повірили у те, що гуманітарну допомогу нібито розграбовують. Вони заявляють про зраду – буцімто усе крадуть та продають. Однак на Чернігівщині поки жодного такого факту не зафіксували.
"Був один псевдоволонтер, по ньому працює Нацполіція. Вулиця Ріпкинська – 3 перевірки (одна особисто) не підтвердились. Лис Микита – купа скарг, але товар весь з документами. Кілька точок у містах Чернігів, Ніжин, Прилуки – не підтвердились. Документи в порядку", – додав Чаус.
За його словами, гуманітарної допомоги справді було мало. Проте слід пам'ятати, що ще тиждень тому Чернігів був відрізаний, тож місто споживало в рази більше продуктів, ніж могли завозити.
"Зараз є логістика, є поставки. Як фасовані набори, так і окремо продукти. Ми активно роздаємо (дякую в тому числі нашим волонтерам, не забуваємо – вони в нас фантастичні). Допомога доїде скрізь, де її потребують. Але не одним днем. Всі мають це розуміти", – зазначив очільник Чернігівщини.
Також багато людей питають, чому зараз ціни вищі, ніж раніше. Чаус пояснив, що причиною цьому є війна, відсутність товарів, важка логістика, пальне і тому подібне.
"Ми регулюємо націнку, але витрати високі. Треба трохи почекати. Зараз вже відновлюються великі мережі, скоро все стане на свої місця", – додав голова ОВА.
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Головне – не сіяти паніку
Чаус зауважив, що усі ці теми активно розганяють окупанти, адже головне завдання ІПСО – посіяти паніку й страх та дестабілізувати суспільство. Тому, щоб не грати на руку ворогу, потрібно:
- користуватись інформацією лише з офіційних джерел, адже вона є перевіреною;
- не сіяти ворожнечу один поміж одним, бо українці – сильні та єдині, а ворог робить усе можливе, щоб нас роз'єднати;
- робити свою роботу з холодною головою, допомагати ближнім та підтримувати тих, хто цього потребує.
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