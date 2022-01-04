Доньці Медведчука анулювали візу в Швейцарію: відома причина

Стало відомо, чому доньці Віктора Медведчука й похресниці Путіна анулювали візу до Швейцарії. Адже документи країна спочатку видала.

Інформацію про це розповів сам нардеп від ОПЗЖ та кум Володимира Путіна. Про це стало відомо 3 січня.

До теми Швейцарія скасувала навчальну візу доньки Медведчука та хрещениці Путіна

Візу доньці Медведчука та Марченко скасували через санкції

Влада Швейцарії анулювала навчальну візу для дочки нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" та кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука. З'ясувалося, що це сталося через санкції,

– мовиться у повідомленні.

Адже санкції проти політика ввели на Заході та в Україні. Зокрема їх запровадили у Штатах у березні 2021 року за "підрив безпеки, стабільності та територіальної цілісності України".

Натомість за статтею "фінансування тероризму" запровадила санкції Рада національної безпеки і оборони України. Тоді санкції ввели через розслідування щодо постачання вугілля з окупованих територій.

Саме вони заблокували активи, ввели обмеження торгових операцій та припинили виконання економічних і фінансових зобов'язань політика та ввели інші обмеження.

Коротко про скасування візи доньці Медведчука та хрещениці Путіна