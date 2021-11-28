Допомагали нелегалам: в Австрії заарештували 15 осіб, серед них є українці

Австрійські правоохоронці арештували 15 осіб, яких підозрюють у незаконному ввезенні мігрантів. Серед них – громадяни Молдови, України та Узбекистану.

Поліцейські Австрії встановили, що для ввезення нелегальних мігрантів у країну зловмисники використовували 14 транспортних засобів.

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Поліція провінції Нижня Австрія заявила, що у жовтні розпочала розслідування щодо угруповання, яке незаконно переправляло мігрантів з сербсько-угорського кордону через Словаччину та Чехію до північно-східного краю Австрії.

Поліція заарештувала 15 контрабандистів, коли 25 транспортних засобів, що перевозили від 200 до 300 мігрантів, були перехоплені під час перевірки транспортних засобів у Нижній Австрії та у віденському готелі. Під час операції правоохоронці вилучили 14 автомобілів.

Зловмисники непогано заробляли

15 підозрюваних в контрабанді – громадяни Молдови, України та Узбекистану – за цей час встигли незаконно перевести приблизно 700 мігрантів. За свої послуги вони брали 4000 – 5000 євро з людини за поїздку. Якщо перевести це у гривні, то виходить 122,6 – 153,3 тисячі.

Контрабандистів вербували в їхніх країнах через оголошення в соціальних мережах, де пропонували роботу водіями за 2000 – 3000 євро на місяць.

Криза на польсько-білоруському кордоні

Напружена ситуація на кордоні між Білоруссю та Польщею почала наростати із 8 листопада. Саме тоді з Білорусі почав рухатись натовп мігрантів. Тому Польща вирішила збільшити кількість військових на кордоні.

Згодом поляки заявили, що білоруські правоохоронці не дозволяють нелегалам повертатися. ЄС запевняє, що мігрантів на кордоні зібрали організовано.

Відреагували на ситуацію країни Балтії. Вони назвали події "гібридною агресією". Єврокомісія цю позицію поділяє.

Із сотень мігрантів приблизно третину запросили притулок до Австрії. Ті, кого вдалося затримати, розповіли, що вони планували перебратися до Німеччини.