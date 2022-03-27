Допомагав окупантам: у Чорнобаївці чоловіка спіймали на колабораціонізмі

27 березня 2022 , 13:54
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Джерело:

Офіс генпрокурора

Жителя знаменитого села Чорнобаївка підозрюють у співпраці з окупантами. Ймовірно, він допомагав загарбникам створити так звані "органи влади" у громаді.

Крім того, чоловік роздає місцевим громадянам продовольство, яке завозять з Росії.

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За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочали кримінальне провадження. Справа стосується колабораціонізму. 

До слова, українські військові знову завдали втрат російській армії у Чорнобаївці. Ймовірно, це вже 11 розгром окупантів.

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Автор: Ольга Музика