Допомагав окупантам: у Чорнобаївці чоловіка спіймали на колабораціонізмі
27 березня 2022 , 13:54Читать новость на русском
Джерело:Офіс генпрокурора
Жителя знаменитого села Чорнобаївка підозрюють у співпраці з окупантами. Ймовірно, він допомагав загарбникам створити так звані "органи влади" у громаді.
Крім того, чоловік роздає місцевим громадянам продовольство, яке завозять з Росії.
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За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочали кримінальне провадження. Справа стосується колабораціонізму.
До слова, українські військові знову завдали втрат російській армії у Чорнобаївці. Ймовірно, це вже 11 розгром окупантів.
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