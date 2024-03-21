Чи допомагає ГУР російських добровольцям проводити рейд у Росії: що каже Буданов

З 12 березня російські добровольці проводять операцію у Бєлгородській і Курській областях. У ГУР МО розповіли, чи допомагають їм проводити рейд.

Коментар на цю тему дав глава ГУР МО Кирило Буданов. Він зауважив, що Головне управління розвідки допомагає Легіону "Свобода Росії", Російському добровольчому корпусу та "Сибірському батальйону", які проводять операції у прикордонних областях.

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ГУР підтримують російських добровольців

Глава ГУР МО був надзвичайно лаконічним у своєму коментарі.

Підтримуємо, допомагаємо, радимо...

– зазначив очільник української розвідки.

Разом з тим Кирило Буданов зауважив, що деталей розповісти він не може.

Олексій Барановський з позивним "Лютик" – доброволець Легіону "Свобода Росії" й оператор БпЛА. Він під час пресконференції окреслив завдання російських добровольців, які воюють пліч-о-пліч із ЗСУ. Вони, за його словами, допомагають нашій державі відстояти територіальну цілісність, а також підняти їхній прапор над Кремлем. А ще допомагають "деконструювати режим, який душить нашу батьківщину".

Ми хочемо сказати дякую Зеленському, що взагалі були створені наші добровольчі підрозділи. ГУР і зокрема Буданов високо оцінили нашу участь в обороні України. Безумовно ліквідація режиму і воєнні поразки Москви – це інтереси України. Але це вже наше завдання. Всі завдання воєнні вирішуємо ми. А за підтримку ми дуже вдячні,

– зазначив він.

Тим часом командир і засновник РДК Денис "Whiterex" розповів, що у своїх операціях російські добровольці "спираються на логістику, яку дає українська сторона".

Ми користуємося даними розвідки, можемо розраховувати на евакуацію. Звичайно ми отримуємо підтримку від України в потрібному об'ємі,

– додав він.

Звернімо увагу, що представник ГУР МО Андрій Юсов 19 березня в ефірі телемарафону зазначив, що відомство надає російським добровольцям, які діють на території країни-агресорки, допомогу.

Це обов'язок України. Ці люди прийшли допомогти українцям звільнитися від російських окупантів і мужньо та героїчно себе проявляють на багатьох ділянках фронту, участь беруть у серйозних операціях. Тому, звичайно, і Україна має допомагати тим росіянам, які борються з путінським режимом, звільнити Росію від Путіна,

– зазначив він.

Нагадаймо, що зранку 12 березня надійшла інформація про те, що підрозділи Легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та "Сибірського батальйону" перейшли українсько-російський кордон. Вони зайшли на територію Грайворонського району Бєлгородської області, а також на територію Курської області.