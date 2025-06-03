Юсов назвав "людей з надздібностями", які допомагають Коордштабу з обмінами

Представнику ГУР Андрію Юсову поставили дещо неочікуване питання. А саме – чи доводилося звертатися до людей із надздібностями, щоб перевірити інформацію або отримати допомогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

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Чи зверталися в ГУР до людей з надприродними здібностями

Юсов відповів, що людьми з надздібностями можна вважати капеланів. Адже вони спілкуються як з рідними полонених, так і з тими, кого звільнили з полону. Капелани надихають і мотивують – і молитвою, і власним словом.

Головні радники з надздібностями, які у нас працюють, – це насамперед колишні полонені, які є у тому числі й серед співробітників Координаційного штабу, які на власному прикладі показують і мотивують: "є сенс боротися, держава працює, ось я був в полоні і повернувся",

– підкреслив представник ГУР.

Він додав: знає, що родичі полонених часто звертаються до "нетрадиційних джерел" – від безвиході.

"У кращому випадку це витрачені кошти й емоційна розрада. Я не буду нічого більше додавати, кожен шукає вихід по-своєму. Але ці дані в інформаційній системі Координаційного штабу не обліковуються", – пояснив розвідник.

Нагадаємо, торік був випадок, коли ворожка нібито знайшла зниклого бійця. Та журналісти, які звернулися до неї, зізналися: "провидиці" показали фото загиблого військового. В поліції відкрили провадження.