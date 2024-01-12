Британія надасть Україні найбільшу в історії партію БпЛА, – Сунак
Джерело:Уряд Великої Британії
Прем'єр-міністр Великої Британії нарешті прибув з офіційним візитом до Києва. Він збирається оголосити про передачу Україні найбільшої в історії партії безпілотників.
Раніше повідомлялося, що Ріші Сунак прибуде до Києва, щоб підтвердити тісне партнерство Великої Британії та України. У британському уряді зазначили, що їхній прем'єр збільшить військове фінансування для нашої країни у наступному фінансовому році до 2,5 мільярда фунтів стерлінгів.
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Найбільше надання дронів Україні
У британському уряді зазначили, що з 2,5 мільярда фунтів стерлінгів щонайменше 200 мільйонів буде витрачено для швидкої закупівлі та виробництва тисячі військових безпілотників для України.
Йдеться про розвідувальні, ударні, а також морські БпЛА. Це надасть нашій державі ще більше можливостей для захисту українців та боротьби проти російських окупантів.
Це буде найбільша доставка дронів до України з будь-якої країни. Очікується, що більшість безпілотників буде виготовлено у Великій Британії, і Міністерство оборони співпрацюватиме з міжнародними партнерами, щоб значно збільшити кількість безпілотників, наданих для оборони України,
– йдеться у заяві британського уряду.
Сунак також заявив, що їхня держава продовжуватиме підтримувати Україну. За його словами, Британія вже є одним із найближчих партнерів нашої країни.
Сьогодні ми йдемо далі – збільшуємо нашу військову допомогу, поставляємо тисячі передових безпілотників і підписуємо нову історичну угоду про безпеку, щоб надати Україні гарантії, які їй потрібні в довгостроковій перспективі,
– наголосив Сунак.
Що відомо про приїзд Ріші Сунака до Києва
- Прем'єр-міністр Великої Британії та президент України Володимир Зеленський підпишуть історичну українсько-британську угоду про безпекову співпрацю. Мовиться про обмін розвідданими, кібербезпеку, медичний та військовий вишкіл, а також оборонно-промислову співпрацю.
- Глава британського уряду також зустрінеться з особами, які першими займаються ліквідацією наслідків російських бомбардувань. Йдеться про працівників української ДСНС, які ліквідовують наслідки російської авіації.
- Британський прем'єр оголосить про надання Україні ще 18 мільйонів фунтів стерлінгів допомоги, 8 мільйонів з яких підуть на зміцнення енергетичної інфраструктури України проти подальших нападів Росії. До того ж Велика Британія також надасть додаткове фінансування та ресурси для навчання з англійської мови в Україні.