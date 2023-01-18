США можуть повідомити про додаткову допомогу Україні: коли чекати

Сполучені Штати можуть оголосити про новий пакет допомоги для України. Це може трапитись буквально через декілька днів.

За словами радника з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, США зосереджені на тому, щоб переконатись, що надають Україні потрібну допомогу. Про це він сказав 17 січня.

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Що відомо про додаткову допомогу від США

Я передбачаю, що ви надалі почуєте, як Сполучені Штати виділять додаткову допомогу у сфері безпеки, додаткові озброєння й бойові можливості для України — можливо, вже наприкінці цього тижня,

– заявив Джон Кірбі.

За його словами, США продовжуватимуть модифікувати пакети допомоги Україні, щоб вони найбільше відповідали потребам ЗСУ. Ба більше, посадовець запевнив, якщо США самі не можуть забезпечити потрібну зброю, то працюють з партнерами, щоб побачити, чи зможуть вони.

Окрім того, Кірбі запитали, чи увійдуть в новий пакет допомоги танки для України. За словами посадовця:

він не хотів би випереджати речі, про які ще не оголосили офіційно;

США зосереджені на тому, щоб переконатися, що забезпечують Україну тим, що їй потрібно для боротьби, в якій вона бере участь.

У США хочуть дати Україні зброю для успіху в бою проти Росії

Держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що Сполучені Штати сповнені рішучості дати Україні те, що їй потрібне для успіху на полі бою. Адже і допомога США розвивалась разом з тим, як змінювалась ситуація на війні.

Якщо ви подивитесь на траєкторію від Stinger до Javelin та HIMARS, до бойових машин Bradley та ракетних батарей Patriot, ви побачите, що ми постійно поставляємо те, що потрібно Україні, і ми робимо це таким чином, щоб переконатись, що це відповідає тому, що відбувається на полі бою,

– заявив Блінкен.

Посадовець сказав, що буде "більше повідомлень" після зустрічі групи "Рамштайн", яка відбудеться 20 січня 2023 року.

Блінкен зауважив, що найшвидший спосіб припинити війну – це дати Україні сильну допомогу на полі бою, що, за його словами, США і роблять.

Ба більше, держсекретар привітав рішення Великої Британії надати Україні танки Challenger 2 і додаткові артилерійські системи.

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