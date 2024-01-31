П'ятеро лідерів ЄС вимагають посилити підтримку України й називають це "питанням життя і смерті"

П'ятеро лідерів держав-членів Європейського Союзу вимагають посилення допомоги для нашої держави. Вони написали спільний лист, в якому закликали до колективних зусиль для довгострокової підтримки.

Мовиться про заяву від канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем'єр-міністрів Данії та Чехії – Метте Фредеріксена та Петера Фіала відповідно. Разом з ними звернулися прем'єрка Естонії Кая Каллас та очільник уряду Нідерландів Марк Рютте.

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Лідери ЄС оприлюднили колективне звернення

Лідери урядів п'яти країн наполягають, що Євросоюз та його держави-члени повинні відновити свої зусилля та посилити військову підтримку.

Ми закликаємо друзів і партнерів України підтвердити свою прихильність стійкій довгостроковій військовій підтримці України як спільній європейській відповідальності. Це рішення має ухвалити кожна країна. Тільки тоді Україна зможе досягти успіху в захисті від російської агресії,

– мовиться в їхньому листі.

За їхніми словами, цей тягар настільки великий, що всі держави повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну. Лідери зауважили, що це має залишатися колективним зусиллям.

На початку минулого року ЄС взяв на себе амбітну мету поставити Україні один мільйон артилерійських снарядів до кінця березня 2024 року. Сувора правда – ми не досягли цієї мети,

– йдеться у зверненні.

У своєму листі посадовці наполягають на пошуку шляхів пришвидшення надання обіцяних артилерійських снарядів в Україну за допомогою наявних запасів або спільної закупівлі боєприпасів через європейські оборонні підприємства.

Такі плани вимагають розширення промислових потужностей за допомогою рамкових закупівельних контрактів та стійких інвестицій з боку держав-членів Європейського Союзу.

Вирішальне значення має наша здатність продовжувати підтримувати й зміцнювати оборону України як взимку, так і в довгостроковій перспективі. Це питання нашої спільної європейської безпеки, а для хоробрих жінок і чоловіків українських збройних сил – питання життя і смерті,

– зазначили лідери.

Вони також зауважили, що Росія ні на кого не чекає, тому потрібно діяти зараз. За словами лідерів, якщо Україна програє, довгострокові наслідки та витрати будуть набагато вищими для усієї Європи.

Раніше Олаф Шольц уже звертався до ЄС щодо допомоги Україні