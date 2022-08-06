Співав на вулиці українські пісні: 8-річний хлопчик зібрав для ЗСУ 64 тисячі гривень

Українці максимально об'єдналися, щоб прогнати ворога з нашої землі раз і назавжди. Навіть діти допомагають протистояти окупантам.

Нещодавно волонтер Сергій Притула розплакався, коли дівчинка принесла йому гроші для ЗСУ, які заробила грою в шахи. Тепер кошти для нашої армії волонтеру передав 8-річний Сергійко з Чернігова.

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Щоб заробити на ЗСУ, хлопчик співав пісень

Притула, як завжди розчулився, коли дитина поставила пачку грошей на стіл. Сергійко розповів, що заробив їх на Валу в Чернігові, коли просто співав українських пісень.

Так добре хлопець співав, що назбирав аж 64 тисячі гривень для ЗСУ й приніс їх до волонтерського штабу Притули. Дитина зізналась, що гроші мусили поміняти на грубші купюри, бо інакше б зайняли весь стіл.

Притула запитав хлопчика, на що витратити кошти. Той відповів, що може на джипа, якщо вистачить, каски, автомати, бронежилети, чи дрони. Притула сказав, що можуть використати на дрони.

В результаті, разом вирішили, що витратять на ремонт затрофеєного російського танка, який тепер нищитиме окупантів.

Хлопчик передав гроші для ЗСУ: дивіться відео

Допомога для України

Боротися з росіянами нашій державі допомагають і за кордоном. Зокрема, спершу на Bayraktar для нас зібрали литовці. Згодом це ж зробили поляки. Нашим друзям вдалось зібрати близько 5 мільйонів.

Згодом компанія Baykar, яка виготовляє ці безпілотники заявила, що безкоштовно передасть Україні ще один Bayraktar, на який збирали гроші добросердні поляки. Так само вона зробила і з тим, який збирали литовці.

Ба більше, українцям вдалось зібрати гроші одразу на чотири Bayraktar. Збір на них також запускав Сергій Притула. І компанія їх теж віддала безкоштовно для нас. За словами Притули, їх доставка запланована на другу половину серпня. Куди вони вирушать потім – вирішить Міністерство оборони.

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