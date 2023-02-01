Контакти зміцнюються, – ізраїльський журналіст про допомогу Україні від Єрусалима

Наприкінці 2022 року новим прем'єр-міністром Ізраїлю став Біньямін Нетаньяху. Поки важко сказати, як Єрусалим далі вибудовуватиме свою політику щодо війни в Україні.

Про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер. За його словами, складно передбачити подальші кроки Біньяміна Нетаньяху щодо допомоги Україні.

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Водночас, як повідомив Ауслендер, найближчим часом міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен планує відвідати Україну.

"Цей запланований візит свідчить про те, що контакти між Єрусалимом та Києвом зміцнюються", – зауважив журналіст.

"У нас по периметру країни палає стіна вогню"

За словами Ауслендера, на додачу і США, і Європа недвозначно просять владу Ізраїля надати активнішу допомогу Україні у війні проти Росії. Журналіст зазначив, що Єрусалим і зараз підтримує Київ.

Просто ця допомога непублічна. Ми – не Бельгія і навіть не Німеччина. Ми зараз одночасно ведемо три воєнні кампанії. У нас по периметру країни палає стіна вогню,

– сказав Ауслендер.

Він додав, що саме тому для Ізраїлю у питаннях допомоги Україні важливо не йти наперекір інтересам власної національної безпеки.

Сергій Ауслендер пояснив позицію Ізраїлю щодо війни в Україні: дивіться відео

Ізраїль може збільшити допомогу Україні

Ізраїльський журналіст наголосив, що в Єрусалимі чудово усвідомлюють, хто з ким воює і що відбувається. Там також розуміють консолідованість Заходу стосовно війни Росії проти України.

Зрозуміло, що Ізраїль допомагає. І, ймовірно, ця допомога буде збільшена. Ми про це дізнаємося через певний час,

– зазначив Ауслендер.

Він додав, що, надаючи допомогу Україні, Єрусалим наполягає на збереженні таємниці.

"З точки зору Ізраїлю допомога важливіша, ніж слова", – сказав журналіст.

Допомога від Ізраїлю Україні: коротко