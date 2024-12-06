Доведеться знімати з фронту в Україні: чим Путін може суттєво допомогти режиму Асада

Після наступу опозиції в Сирії Кремль не може підтримати режим Асада військами через складність їх перекидання і повітрям, і водою. Водночас Владімір Путін може надати авіацію, але в невеликій кількості.

Суттєва підтримка від країни-агресорки може полягати в озброєнні, яке в Сирії поки ніхто якісно та у великій кількості не використовував. Таку думку 24 Каналу висловив військовий аналітик Ян Матвєєв, зауваживши, що ця допомога вплине на фронт в Україні.

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Чим Путін може суттєво допомогти режиму Асада

За словами військового аналітика, Путін поки має можливість постачати в Сирію авіацію, але не у великій кількості. Щодо допомоги у вигляді бойових підрозділів – є сумніви, адже тоді Кремль буде змушений зняти певну їх частину з фронту в Україні.

Навіть, якби Путін захотів послабити український фронт, важко уявити процес перекидання повітрям, адже Туреччина може не пропустити літаки. Крім того, я впевнений, що Туреччина ніякі кораблі не пропустить, Ердоган, ймовірно, не підтримує таку ескалацію,

– зазначив Матвєєв.

Військовий аналітик зауважив, що до сьогодні російські війська не брали безпосередньої участі у війні в Сирії. Можливо можна було там побачити російський спецназ, але не у великій кількості. На передовій ж піхота Росії ніколи в Сирії не воювала.

Однак країна-агресорка все ж може надати дещо для суттєвої підтримки режиму Асада без суттєвих перекидань.

Оператори безпілотних систем та самі дрони. Це сильна зброя, а обидві сторони в Сирії до неї не звикли. Однак звісно, що це було б завдяки зменшенню їх кількості на фронті в Україні,

– підкреслив Матвєєв.

До речі, після наступу сирійської опозиції дипломати та російські війська втекли з Дамаску, Алеппо та інших міст. На думку російського опозиційного журналіста Ігоря Яковенка, ймовірно, це сталось через перекидання значної частини сил на український фронт, адже одночасно тримати й Сирію, й Україну важко.