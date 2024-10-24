Росія ратифікувала договір про співпрацю з КНДР: МЗС агресора дивує заявами

Державна дума одноголосно ратифікувала договір із КНДР. В угоді мовиться про "всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю". Пхеньян також має скоро ратифікувати документ.

397 депутатів проголосували за ухвалення цього договору, передає російська служба BBC. Раніше The Wall Street Journal писали, що в договорі між КНДР та Росією був секретний пункт про відправку військ. Саму угоду лідери двох країн підписали у червні 2024 року.

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Про що йдеться в договорі між Росією та КНДР

Заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко, представляючи договір у Держдумі, заявив, що в документі немає таємних пунктів, передає ТАРС. При цьому дипломат наголосив на "особливому значенні" статті 4, яка передбачає надання взаємної військової допомоги у разі нападу на одну з країн,

– ідеться в дописі журналістів.

Відповідно до статті 4, КНДР може відкрито розпочати війну на боці Росії і надати "військову та іншу допомогу всіма наявними у її розпорядженні засобами".

В МЗС Росії переконують, що угода не спрямована проти третіх країн. Але вона має "знищити ризики ескалації на Корейському півострові", які нібито створюють США.

Цікаво! КНДР може поплатитися за відправлення своїх військових – але покарає її не Захід, а Китай. Такий крок Північної Кореї може створити серйозні дипломатичні труднощі для Китаю, пишуть у The New York Times.