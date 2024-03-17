Північна Корея – реальна проблема, – Буданов розповів про союзників Росії

Кирило Буданов висловився щодо військової співпраці Росії з іншими країнами. А саме з КНДР, Іраном, Білорусією і не тільки.

Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що коло держав, які співпрацюють з Росією, сильно не змінюється. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Хто головний союзник Росії

Буданов назвав КНДР головним військовим союзником Росії.

Основний зараз військовий, скажімо так, союзник Росії – це Північна Корея, яка постачає їм (росіянам – 24 Канал) величезні обсяги озброєння. Це для них критично важливо, без цього воювати їм буде дуже важко. Критично важко, я скажу вам так,

– зауважив він.

За його словами, допомога від Білорусі та Ірану є досить обмеженою. Він зазначив, що Тегеран та Мінськ роблять це свідомо.

Так, вони (Іран та Білорусь – 24 Канал) підтримують Росію, але до кінця з розуму вони не зійшли,

– сказав Буданов.

Чи може Кремль розширити це коло

Головний український розвідник також зауважив, що коло цих країн нереально розширити. За його словами, Москва намагалася працювати з Африкою, певними країнами Азії та навіть державами Латинської Америки.

Ну, а, з рештою, що вони (росіяни – 24 Канал) можуть там взяти? Розумієте, ті обсяги та номенклатури озброєнь, боєприпасів та навіть просто людського воєнного ресурсу – він є у досить обмеженого кола країн,

– пояснив він.

Як приклад Буданов навів спроби Росії відновити військову співпрацю з Кубою. Загарбники взяли у кубинців трошки запчастин до авіації та набрали цивільне населення на контракт до своєї окупаційної армії. Він наголосив, що це несерйозно. За словами Буданова, "Північна Корея – це реальна проблема".

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