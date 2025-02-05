У якій ситуації опиниться Україна без допомоги США: Зеленський пояснив

Президент Володимир Зеленський розповів, що очікує на Україну у разі припинення допомоги від Сполучених Штатів. Глава держави зауважив, що наразі військова допомога є критично важливою.

За словами президента, США забезпечують близько 30% обороноздатності України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Що заявив Зеленський про допомогу США

За словами глави держави, хоча підтримка з боку Сполучених Штатів не припинена, затримки чи обмеження можуть призвести до втрати територій. Окрім цього, він вважає, що наслідки не обмежаться Україною.

Якщо американська допомога припиниться, це вплине на європейських лідерів і послабить усю коаліцію. Ми не лише залежатимемо від американської допомоги, а й зіткнемося з ризиком припинення європейської підтримки,

– переконаний Зеленський.

Він додає, що у такому випадку Україна втратить не 30 – 35% відсотків допомоги, а щонайменше 60% від загального обсягу. За словами президента, тоді значно зросте ризик територіальних втрат та перемоги Путіна.

Варто зазначити, що під час пресконференції з президентом Коста-Рики держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати надаватимуть лише ту допомогу, яка "матиме сенс". Однак, він наголосив, що програми порятунку життя, забезпечення їжею чи ліками запроваджуватимуть надалі.