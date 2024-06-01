"Заходу не вистачає швидкості": Зеленський заявив, що від США надійшло мало допомоги

Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні допомоги від США надійшло мало. Президент України також вважає, що країнам Заходу не вистачає швидкості в наданні допомоги.

Про це він заявив в інтерв'ю The Guargian. Водночас Зеленський додав, що виділена Конгресом США допомога велика й укомплектувати резервні бригади можна "швидко й просто".

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Україні потрібна допомога швидше

Зеленський наголосив, що ухвалений Конгресом США законопроєкт про виділення допомоги Україні дуже важливий. Президент подякував за допомогу та наголосив, що це сигнал не лише іншим країнам у Європі, а й Росії. Водночас Зеленський вважає, що з ухваленої суми до України прийшло мало допомоги.

З цієї суми, я вважаю, на сьогодні мало прийшло. На мою особисту думку. Я не можу укомплектувати бригади-резерви, щоб просто поміняти ті бригади, які стоять, щоб була нормальна ротація, щоб був укомплектований резерв,

– заявив Зеленський.

Президент України пояснив, що ворог це чітко розуміє та саме тому розтягує лінію фронту. За словами Зеленського, через це Росія пішла в наступ на Харківщині й нині зосереджує військових на Півночі.

"Вони знають, що в нас недоукомплектований резерв, вони знають, що ми не можемо відправити резерв без відповідної зброї, як вони відправляють своїх, як м'ясо. Вони розуміють, що ті наші війська, які стоять на Сході, – а Росія не відмовляється від головної мети окупувати повністю Схід нашої держави – треба розтягнути наші сили", – пояснив президент.

Він також додав, що, якби Україна отримала достатньо допомоги, то змогла б укомплектувати бригади. Тоді б не довелося забирати сили з Донбасу, а Україна могла б бити по території Росії далекобійною зброєю. Однак Зеленський наголосив, що ніхто нікого не звинувачує, а виділена Конгресом США сума – велика, за що наша держава дуже вдячна.

У підсумку Зеленський додав, що Заходу не вистачає швидкості, оскільки кожної хвилини Росія може забирати людські життя. Так, допомога може надходити повільно через бюрократію чи інший підхід до життя. Зеленський резюмував, що не хоче нікого ображати, й додав, що Україна живе у війні, а тому найголовніше – вижити.

Зеленський про заморожений конфлікт

В інтерв'ю Володимир Зеленський також висловив свою позицію щодо замороженого конфлікту. Зокрема, Президент України наголосив, що будь-який заморожений конфлікт – це та сама війна, але повільна.

Він пояснив, що окупант завжди знайде привід, щоб атакувати з новою силою і відновити свою агресію. Як приклад Зеленський навів Нормандські домовленності, однак вони не зупинили Росію, а лише дали час підготуватися до повномасштабного вторгнення.

"І настане мить, коли все це з тієї чи іншої причини розморозиться. Привід окупант знайде завжди. Для нього потрібна пауза, щоб посилити свої позиції на полі бою", – пояснив Зеленський.