США вже бачать наслідки зупинення допомоги Україні на полі бою, − Блінкен 

Ентоні Блінкен заявив, що ситуація із припиненням поставок американської зброї Україні певним чином вже вплинула на поле бою. Він назвав життєво важливим схвалення Конгресом США підтримки України найближчим часом.

Держсекретар США зазначив, що фінансування потреб України важливе як з боку США, так і з боку партнерів по Альянсу. Про це він сказав під час пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, інформує 24 Канал.

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США бачать наслідки припинення допомоги Україні

Наразі у нас закінчилась допомога, яку ми надавали Україні, і ми навіть бачимо деякі свідчення того, що це означає на полі бою,

– підкреслив Блінкен.

Він наголосив, що поточне фінансування потреб України важливе як з боку США, так і з боку партнерів по НАТО.

За словами Блінкена, той факт, що витрати на допомогу Україні розподіляються між усіма союзниками, має стати чітким посланням Конгресу США, який має схвалити додатковий запит на фінансування.

"Але так само, якщо Сполучені Штати не виконають наших зобов'язань, то це ускладнить європейцям та іншим країнам можливість продовжувати робити те, що вони вже роблять... Дуже важливо, щоб ми виконували наші зобов'язання", – зазначив держсекретар.

Блінкен висловив переконання, що союзники США по всьому світу "продовжуватимуть робити те, що вони роблять", а у Конгресі збережеться двопартійна підтримка Києва. Він зауважив, що "давайте подивимося, що буде найближчими днями і тижнями, як все це буде просуватися, адже іншого чарівного горщика з грошима немає".

За словами Блінкена, схвалення підтримки України найближчим часом є життєво важливим.

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