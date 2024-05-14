Нова військова допомога від Франції: у Міноборони країни розповіли, що саме нададуть Україні

Станом на сьогодні наша держава вкрай потребує посилення протиповітряної оборони. Задовольняти подібні потреби Україні допомагають і союзники.

Так, Франція готує для України нову військову допомогу. Йдеться про ракети до системи протиповітряної оборони SAMP/T. Про це пише Reuters, передає 24 Канал.

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Франція надішле Україні допомогу

Очільник оборонного відомства Франції Себастьян Лекорню заявив, що його країна відправляє нашій державі нову партію ракет "земля-повітря" Aster-30 для раніше поставлених комплексів SAMP/T.

Подібну заяву він оприлюднив на парламентських слуханнях. За його словами, він щойно підписав другу партію ракет Aster. Це дасть змогу системі SAMP/T, яку Франція передала разом з Італією, продовжувати працювати й знищувати російські ракети.

Які можливості SAMP/T

ЗРК складається з пункту управління, пускових установок та радарів. Пускова установка оснащена 8 ракетами Aster-15 або Aster-30. Якщо говорити про ракети Aster-15, то їхня вага становить 330 кілограмів при діаметрі 180 міліметрів. При цьому в ракет Aster-30 вага становить 450 кілограмів, а діаметр – 540 міліметрів.

Водночас маса бойової частини коливається у межах від 15 до 20 кілограмів. Перевагою цього ЗРК є автоматизація низки процесів, завдяки чому для застосування комплексу потрібно суттєво менше людей. Для стандартного набору комплексу (пункт управління та 4 пускові установки) достатньо 14 осіб.

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