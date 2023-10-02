ЄС наближається до "критичного моменту", – глава МЗС Литви зробив заяву щодо підтримки України

Очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Європейський Союз переживає критичний момент після того, як політичні зрушення в США та Словаччині поставили під загрозу односторонню підтримку України з боку ЄС та НАТО в умовах російської агресії.

Міністр закордонних справ Литви зазначив, що представники ЄС з усіх 27 держав-членів зустрілися в Києві у понеділок, щоб надіслати "кришталево-чітке повідомлення про те, що Європа з Україною".

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"Ці події посіяли сумніви"

Нещодавно законодавці США вирішили не включати прохання про допомогу Україні на 6 мільярдів доларів у проміжний законопроєкт, розроблений, щоб уникнути припинення роботи уряду.

Водночас популістська партія колишнього проросійського прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо перемогла на парламентських виборах у країні. Фіцо виступав за припинення допомоги Україні та блокування заявки Києва на вступ до НАТО.

Габріелюс Ландсбергіс підкреслив, ці події "посіяли сумніви" щодо підтримки блоком України.

Багато повідомлень, надісланих з Брюсселя, Вашингтона або інших місць, здатні посіяти сумніви в серйозності наших намірів. І я сподіваюся, що сьогоднішня зустріч зможе це виправити та надіслати кришталево-чітке повідомлення про те, що Європа з Україною до цієї перемоги,

– сказав він.

Міністри закордонних справ Франції, Ірландії та Румунії також підтвердили свою підтримку Києву. Глава МЗС Франції Катрін Колонна попередила Росію не розраховувати на "втому" країн Євросоюзу щодо підтримки України.

Її колега з Румунії Лумініца Одобеску заявила, що країна підтримуватиме Україну в експорті зернових, і наголосила на згубному впливі вторгнення на глобальну продовольчу безпеку.

А міністр закордонних справ Ірландії Мішель Мартін висловив надію, що чиновники ЄС знайдуть "стабільний підхід до підтримки України в довгостроковій перспективі".

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