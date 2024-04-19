Не лише ППО: Столтенберг розповів, що ще отримає Україна від НАТО

На засіданні Ради Україна – НАТО кілька країн-членів повідомили, що готові надати нашій державі більше засобів ППО. Генсек Єнс Столтенберг заявив, що партнери обговорювали не лише протиповітряну оборону.

Також він нагадав про нещодавні пакети військової допомоги від Данії та Нідерландів, прогрес ініціативи Чехії з закупівлі артилерійських снарядів, а також розгляд законопроєкту про допомогу у Палаті представників.

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Більше допомоги Україні

Генсек Єнс Столтенберг заявив, що країни-члени Альянсу на засіданні Україна – НАТО окрім потреби в ППО, також обговорювали іншу допомогу. Зокрема мова йде про 155-міліметрові снаряди, далекобійні можливості та безпілотники.

Кожен союзник по НАТО сам вирішить, що йому надати. Декілька союзників взяли на себе конкретні зобов'язання під час зустрічі і зараз завершують роботу над вкладом, про який, як я очікую, буде оголошено найближчим часом,

– додав генсек.

Столтенберг нагадав, що цього тижня Данія зробила нову заяву про підтримку України, а Нідерланди оголосили про виділення додаткових 4 мільярдів євро на військову підтримку. Чехія підтвердила, що закупила півмільйона боєприпасів в рамках своєї ініціативи щодо боєприпасів.

Він також додав, що розраховує на те, що законопроєкт про допомогу Україні від США буде ухвалений без подальших зволікань.

За словами Столтенберга, члени Альянсу повинні поглянути глибше у свої запаси, щоб прискорити надання ракет, артилерії і боєприпасів.

Україна використовує надану нами зброю для знищення російського бойового потенціалу, це робить нас усіх безпечнішими, тому підтримка України – це не благодійність, а інвестиція в нашу власну безпеку,

– вказав він.

Допомога від США