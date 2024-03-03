Готується радикальний крок: як у Конгресі США тиснуть на спікера Джонсона

У Палаті представників США не близькі до розв'язання проблеми із допомогою для України. Спікер Конгресу Майк Джонсон не дозволяє виставити на голосування відповідний законопроєкт.

Якщо так продовжуватиметься, найближчим часом Конгрес може піти на радикальні дії. Детальніше про те, як конгресмени намагаються допомогти Україні, 24 Каналу розповів Юрій Рашкін – громадський і політичний діяч зі США.

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Джонсон тягне час

У США схвалили фінансування тимчасового уряду, запобігши шатдауну. Водночас не можна сказати, що питання із допомогою для України якось просувається. Для цього ключовим є рішення спікера Палати представників США Майкла Джонсона.

Поки що спікер Джонсон згоден на те, щоб просунути фінансування США на ще кілька днів чи тижнів, щоб дати законодавцям можливість поторгуватися. Це створює відчуття кризи, яке водночас звичне для нас (американців – 24 Канал), але й необхідне для дій. До того ж це відволікає політиків від своїх виборчих кампаній,

– зазначив Юрій Рашкін.

Зараз в американських політиків є й інші пріоритети: напередодні виборів вони мали б збирати гроші та зустрічатися з виборцями. Натомість вони ніяк не можуть розв'язати проблеми у Конгресі, пов'язані навіть не з фінансуванням України, а їхньої держави.

"Це політика Джонсона. Він, як і Дональд Трамп, просто намагається відтягнути рішення, розуміючи, що час грає їм на руку та шкодить суперникам. Можливо, цього тижня зберуть голоси для так званої петиції про звільнення, але тоді потрібно буде ще чекати, коли проєкт поставлять на голосування незалежно від того, що хоче спікер Джонсон", – наголосив Рашкін.

Що таке "петиція про звільнення" (Discharge petition)

У Палаті представників США спікер, як правило, працює з лідерами, щоб визначити порядок денний і вирішує, які законопроєкти чи резолюції виноситимуть на голосування. Більшість законів походить від комітетів, які потім голосують за те, щоб відправити законопроєкти на остаточне затвердження.

Але законодавці можуть "скасувати" закон, який розглядається в комітеті, якщо 218 членів, тобто більшість Нижньої палати, підпишуть петицію про те, щоб фактично в обхід рішення спікера винести законопроєкт на голосування у повному складі Палати.

Так нещодавно проукраїнський республіканець у Палаті представників США Браян Фітцпатрік готує так звану "петицію про звільнення" (discharge petition), щоб домогтися схвалення допомоги Україні.

Щобільше, голова Демократичної партії в Палаті представників Хакіс Джефріс заявив, що демократи будуть згодні підтримати спікера Джонсона, якщо його кандидатуру все ж поставлять на перегляд. Це, звісно, у випадку, якщо він поставить допомогу Україні на голосування.

Вже навіть демократи готові йому допомогти, хоч він демократів ні про що не просив та й не може просити, тому що це переговори з "ворогом". Але, чесно кажучи, він не зможе довго протриматися, якщо буде таким спікером. Джонсон опинився у ситуації, коли виражає інтереси не лише Трампа, а й своїх виборців. Я не знаю, як ми можемо цю ситуацію обійти,

– зазначив Рашкін.

У Пентагоні вже навіть розглядають можливість використання резервних 4 мільярдів доларів для допомоги Україні. Мовиться президентське фінансування, яке Джо Байден може виділити без погодження Конгресу. Це б дозволило Міністерству оборони США відправити до Києва військову техніку з власних запасів.

Єдиний варіант розв'язання проблеми

У Сполучених Штатах, до слова, цікаве опитування про підтримку України Якщо у листопаді було 59% республіканців, які підтримували позицію, що США забагато допомагає Україні, то зараз їх 55%. Натомість кількість демократів, які вважали, що США замало допомагають Україні зросло з 17% до 40%.

Крім того, у США з усіх куточків долинають заклики допомагати Україні. Фактично, це звернення до самого Майкла Джонсона, який не ставить законопроєкт на голосування.

Підтримка України серед демократів дуже виросла. Але це свідчить про те, що питання України стало ще більш політизованим. У США з усіх боків йде тиск на спікера, але він опиняється в ситуації, коли не може прийняти інше рішення ніж те, яке зараз. Тепер постає питання, як можна цьому протидіяти,

– наголосив Рашкін.

Водночас це доволі непроста ситуація. Джонсон відмовлявся ставити законопроєкт про допомогу Україні, вимагаючи спершу розв'язання проблеми на кордоні США з Мексикою. Коли політики на це погодились, вже сам для самого Джонсона цього було недостатньо.

Тож, найімовірнішим рішенням виглядає підготовка так званої "петиції про звільнення" (discharge petition).

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