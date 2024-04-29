"Дуже небезпечно": Лукашенко затремтів від новин, що ЗСУ отримали ATACMS

Алєксандр Лукашенко перелякався через ухвалення пакету військової допомоги Україні від США й вкотре почав погрожувати ядерною зброєю.

Найбільше самопроголошеного президента Білорусі обурило те, що буцім Україна вже отримала перші ракети ATACMS, інформує 24 Канал.

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Захвилювався не на жарт

Президент Білорусі Алєксандр Лукашенко назвав схвалення Сполученими Штатами Америки 61 мільярда доларів "важливим фактором ескалації конфлікту в Україні".

Дуже небезпечно, що виділили ракети дальньої дії ATACMS,

– сказав він.

Далі, підглядаючи в "методичку Кремля", Лукашенко заговорив про удари України по російських НПЗ та військових аеродромах. За його словами, це дії, які знову-таки свідчать про "ескалацію війни".

Білоруський диктатор додав, що Росія буцім також оснащена новою зброєю та має резерви в кожній бригаді. Постає питання: чому тоді настільки "підгорає", якщо російська армія така безстрашна та потужна!? Очевидно, що фюрер лукавить.

Брязкання ядеркою

Самопроголошений президент Білорусі на цьому не закінчив. Далі ще цікавіше – маразм міцніє, а Лукашенко не перестає пробивати дно.

Білоруський диктатор вважає, що американці хочуть "вбити" одразу кілька "зайців":

ослабити Росію та Європу;

далі розбиратися сам на сам з Китаєм, залучаючи насамперед Індію, Англію, Австралію і "дай Боже", за його словами, Україну та Південну Корею.

А нам потрібно розуміти, що ситуація потребує жорсткого контролю у всіх сферах – починаючи з інформаційної, закінчуючи військовою. Будь-яке необережне слово, рух може почати відкрите військове протистояння аж до застосування ядерної зброї,

– базікав Лукашенко.

ATACMS для України: що відомо