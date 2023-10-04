Маккарті заявив, що не укладав угоди з Білим домом щодо допомоги Україні
Джерело:CNN
Палата представників США відправила у відставку спікера Кевіна Маккарті. Він заявив, що не укладав сторонньої угоди щодо допомоги Україні.
Про це Маккарті заявив під час пресконференції 3 жовтня. До речі, напередодні повідомлялося, що відставка спікера Палати представників США може мати певні наслідки для допомоги Україні.
Важливо Спікера Палати представників США Кевіна Маккарті відправили у відставку
Маккарті не укладав угоди з Білим домом щодо допомоги Україні
За словами Маккарті, він не укладав угоди з Білим домом щодо додаткової допомоги Україні. Водночас він наголосив, що підтримує забезпечення України озброєнням.
Я підтримую озброєння для України. Це означає не відправляти їм гроші, а озброювати Україну. Але я був у Білому домі ще до того, як вони надіслали додаток, я сказав: "Ви, хлопці, робите все неправильно, просто надсилаючи це як додаток",
– сказав Маккарті.
Зауважимо, що в останньому законопроєкті про фінансування не було передбачено додаткового фінансування для України.
Що цьому передувало
- Нагадаємо, що нещодавно республіканці в Палаті представників Конгресу США вирішили вилучити 300 мільйонів доларів допомоги України. Їх мали надати нашій державі в рамках нового оборонного бюджету на 2024 рік.
- Ці гроші були спрямовані на підтримку навчання військових України та закупівлю зброї.
- Водночас голова Комітету з регламенту Том Коул заявив, що буде розглянуто окремий законопроєкт про виділення Україні суми у 300 мільйонів доларів.
- До речі, у вирішальному випадку Палата представників США може просунути законопроєкт про асигнування на національну оборону, де вилучається фінансування, проти якого виступають ультраправі республіканці, для України.