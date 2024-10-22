США готують пакети допомоги для посилення українського ВПК та далекобійності, – Зеленський

Наразі між Україною та США існують деякі домовленості щодо декількох пакетів військової допомоги. Вони стосуються посилення вітчизняного військово-промислового комплексу та далекобійності.

Один із них на 400 мільйонів доларів був анонсований міністром оборони США Остіном під час візиту до Києва 21 жовтня. Про це розповів президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, передає 24 Канал.

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На яку допомогу Україна може очікувати від США

"Сьогодні 400 мільйонів доларів. Також найближчими днями ще один пакет повинен бути на 800 мільйонів доларів – це перший транш на нашу далекобійність", – розповів президент Зеленський.

За його словами, пізніше буде ще один транш у розмірі 700 – 800 мільйонів доларів. Він також буде стосуватися далекобійної зброї.

Нагадаємо, що до анонсованого Остіном пакету допомоги на 400 мільйонів доларів увійдуть: