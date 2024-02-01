Допомога Україні від США: лідер більшості у Сенаті анонсував голосування

Чак Шумер – лідер сенатської більшості, зробив обнадійливу заяву. Він заявив 1 лютого, що наступного тижня Сенат проголосує за додатковий законопроєкт про національну безпеку.

Він, власне, охоплює двопартійну угоду щодо прикордонних та імміграційних обмежень. За словами Шумера, текст угоди оприлюднять у п'ятницю або в неділю. А голосування, наголосив він, має відбутися не пізніше середи.

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У політиків є час на ознайомлення

Це дасть членам Конгресу достатньо часу для ознайомлення з законопроєкт перед голосуванням,

– наголосив Шумер під час свого виступу.

Звернімо увагу, що республіканці вимагали, щоб зміни у прикордонній політиці були прив'язані до додаткового пакета в обмін на подальшу допомогу Україні.

Власне, пакет охоплює допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню. А також фінансування безпеки кордонів і додаткові гроші на реалізацію нової політики, яку передбачає законопроєкт.

Зокрема, йдеться про нові повноваження щодо обов'язкового закриття кордону, якщо на день його перетинають понад 5 тисяч людей. А також про реформу системи надання притулку, прискорену процедуру розгляду заяв і припинення практики затримання та звільнення мігрантів.

Власне, переговори щодо змін у прикордонній політиці та затримали на місяці текст законопроєкту. Нещодавно ключові учасники переговорного процесу заявили, що очікують на оцінку Сенатського комітету з питань асигнувань щодо того, скільки коштуватимуть зміни у політиці.

Цікаво, що багато членів Комітету заявили, що прагнуть мати достатньо часу, щоб вивчити та обговорити текст законопроєкту. Сенатор Джеймс Ленкфорд, головний республіканський переговірник, заявив, що "є люди, які просять три дні, а є люди, які просять три тижні".

Тому ми не знаємо, скільки днів нам потрібно. Але про звичайні 72 години говорилося багато,

– сказав він журналістам

У виданні зауважили, що наразі незрозуміло, чи дозволить керівництво Сенату вносити до пакета поправки, що може суттєво відтермінувати остаточне голосування. Також незрозуміло, чи поставить спікер Палати представників Майк Джонсон доповнення на голосування у Палаті представників, якщо воно пройде Сенат.