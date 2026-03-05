"Дамо його адресу ЗСУ": Зеленський пожартував про долю Орбана, якщо той заблокує допомогу від ЄС

Угорщина неодноразово виступала категорично проти надання Україні європейської допомоги. Великою мірою підтримку Києва гальмував саме Віктор Орбан. Однак Зеленський сподівається, що подібне більше не повториться.

Інакше адресу угорського прем'єра, мовляв, дізнаються ЗСУ. Так глава держави жартома висловився під час нарали з урядом.

Як президент пожартував про Орбана?

Володимир Зеленський розповів про процес домовленостей щодо отримання Україною озброєння від європейських держав. Йдеться, зокрема, про винищувачі JAS 39 Gripen та Dassault Rafale F4.

Президент, коментуючи це питання, висловив сподівання, що жоден окремий представник Європейського Союзу не стане перешкоджати виділенню 90 мільярдів або хоча б першого траншу з цієї суми, адже українські військові потребують озброєння.

У своєму коментарі глава держави натякнув саме на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Нагадаємо! Нещодавно саме Угорщина та її очільник стали на заваді ухваленню рішення про надання Україні кредитної допомоги від Європейського Союзу обсягом 90 мільярдів євро. Будапешт пов'язує свою позицію з вимогою відновити транспортування російської нафти через українську територію.

Тож тепер, за словами українського президента, "Віктор Орбан має подумати двічі, перш ніж ухвалювати рішення".

Інакше – дамо адресу цієї людини нашим Збройним силам – нехай вони йому телефонують і спілкуються своєю мовою,

– пожартував Зеленський.

Як коментують антиукраїнську риторику Орбана?